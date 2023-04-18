سوناك: المملكة المتحدة لديها "عقلية مناهضة للرياضيات"

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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعلن عن مراجعة يقودها الخبراء حول كيفية تنفيذ خطته لضمان أن يدرس جميع الطلاب مادة الرياضيات.

وقالت الصحيفة أن سوناك سيلقي خطابا اليوم الاثنين، يدعو فيه إلى إنهاء "العقلية المناهضة للرياضيات" للمساعدة في تنمية الاقتصاد، وسينتقد "الإحساس الثقافي بأنه لا بأس في أن تكون سيئا في الرياضيات" مما يضع الأطفال "في وضع غير موات" من خلال عدم تزويدهم بالمهارات التحليلية اللازمة لمكان العمل الحديث.

وسيعلن عن مراجعة الخبراء لضمان أن يدرس جميع الطلاب في إنجلترا شكلا من أشكال الرياضيات حتى سن 18 عاما، دون جعل المستوى المتقدم من مادة الرياضيات إلزاميا.

هذا ولا تزال المملكة المتحدة واحدة من الدول الوحيدة في العالم التي لا تطلب من الأطفال دراسة الرياضيات بشكل ما حتى سن 18 عاما، مما يجعلها واحدة من أقل الدول التي تمتلك معرفة أساسية جيدة بالحساب، من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفقا لداونينغ ستريت، فإن حوالي ثلث التلاميذ يفشلون في اجتياز اختبار الرياضيات، وأكثر من ثمانية ملايين بالغ لديهم مهارات حسابية أقل من تلك المتوقعة من طفل يبلغ من العمر تسع سنوات.

وقدم رئيس الوزراء تعهده بجعل مادة الرياضيات إلزامية حتى سن 18 لأول مرة في يناير، مشددا على أهمية الحساب في الوظائف التي تعتمد بشكل متزايد على البيانات والإحصاءات.