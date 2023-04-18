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أميركا تتواصل مع طرفي الصراع بالسودان ولا "خطط إجلاء" حالية

18
APRIL
2023
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الإثنين، إن اتصال الولايات المتحدة مع طرفي القتال في السودان "يتم عبر وزارة الخارجية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تخطط لإجلاء الأميركيين من السودان "بالوقت الحالي".

وقال جون كيربي: "لا توجد خطط لدى الحكومة الأميركية للقيام بعمليات إجلاء من السودان في الوقت الحالي، لكن يتعين على الأميركيين التعامل مع الوضع المتفجر هناك بمنتهى الجدية".

دعوة لوقف إطلاق النار "فورا"

وفي وقت سابق الإثنين، دعا البيت الأبيض إلى "وقف فوري" لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، قائلا إن "المسؤولين الأميركيين على اتصال بالقادة العسكريين".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نأسف لتصاعد العنف في الخرطوم وأماكن أخرى بالسودان. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وأكد أن المسؤولين الأميركيين "على اتصال مباشر مع قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وكذلك قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو" المعروف باسم حميدتي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: "الرسالة الموجهة إليهما هي حثهما على إنهاء الأعمال القتالية على الفور دون شروط مسبقة. ونجري مشاورات عن كثب مع الشركاء في المنطقة وغيرهم، بشأن الوضع في السودان".

وشدد على أن "هذا التصعيد الخطير يهدد التقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات الرامية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان، ويقوض تطلعات الشعب السوداني".

نحو 200 قتيل

من جانبه، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، الإثنين، سقوط أكثر من 180 قتيلا و1800 جريح في المعارك المستعرة في السودان منذ 3 أيام.

 

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