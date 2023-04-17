ولي عهد الكويت: قررنا حل مجلس الأمة المعاد والدعوة لانتخابات عامة

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نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية إعلان ولي عهد الكويت إن مجلس الأمة (البرلمان) الذي أعيد بناء على حكم من المحكمة الدستورية الشهر الماضي سيُحَل، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.

وقال: "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".

جاءت تصريحات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد، الذي سلم معظم مهامه إلى الشيخ مشعل.