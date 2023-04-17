بدء أكبر مناورة عسكرية منذ 25 عاما في السويد

A + A -

تبدأ اليوم الاثنين في السويد مناورة عسكرية كبرى، "أورورا 23"، بمشاركة 26 ألف شخص، وهي أكبر تدريبات على نطاق واسع تقام على أراضي المملكة خلال الـ 25 عاما الماضية.

وبحسب وزارة الدفاع، ستشارك في التدريبات قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية السويدية ووحدات المليشيات. وسيقام التدريب بشكل رئيسي في جنوب المملكة وجزيرة غوتلاند وبالقرب منها.

وأضاف بيان الوزارة، "الغرض من التدريبات هو تعزيز الإمكانات لمواجهة هجوم مسلح على السويد .. أورورا 23 هو أكبر تمرين وطني من نوعه في السنوات الـ 25 الماضية. ويشارك فيه 14 دولة ونحو 26 ألف رجل وامرأة".

بالإضافة إلى الجيش السويدي، يشارك في التدريب ممثلون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وبولندا والنرويج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا والدنمارك والنمسا وألمانيا وفرنسا.