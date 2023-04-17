مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

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توقع مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، أن يصادف عيد الفطر لعام 1444هـ يوم السبت 22 أبريل الجاري.

وقالت الهيئة الفلكية إن تنبؤاتها تستند إلى معلومات فلكية، وأن الموعد الدقيق للعيد لن يتم تأكيده إلا من قبل الجهات المعنية بناء على رؤية الهلال الجديد.

وتتحرى الجالية الإسلامية يوم الخميس، 20 أبريل 2023، عن هلال شوال، لكن بحسب ملاحظة المركز، لن يكون مرئيا بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

وقالت الهيئة في بيان إن "رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكن باستخدام تلسكوب في معظم دول العالم العربي والإسلامي باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا تبدأ من ليبيا، لكن اكتشافه يظل صعبا للغاية ويتطلب تلسكوبا دقيقا، ومراقبة احترافية وظروف جوية استثنائية. وإن حدوث كل هذه العوامل نادر الحدوث ولذلك لا يتوقع رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في الوطن العربي إلا في الظروف المذكورة".

لذلك، بما أن رؤية الهلال شرط أساسي لبداية الشهر، فمن المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 أبريل. لكن مركز الفلك الدولي حث الناس على الإبلاغ عن أي مشاهد للهلال اعتبارا من يوم الخميس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة عن إجازة عيد الفطر الرسمية من 29 رمضان إلى شوال 3. إذا لم يتم رصد القمر يوم الخميس 20 أبريل و22 أبريل ستكون بداية العيد في عطلة نهاية أسبوع لمدة خمسة أيام.