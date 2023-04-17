نقابة أطباء السودان تكشف عدد قتلى وجرحى الاشتباكات

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أعلنت نقابة أطباء السودان صباح الإثنين، أن ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا و365 أصيبوا، منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد قالت في وقت سابق إن 56 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 595 من بينهم جنود، منذ اندلاع المواجهات.

وأضافت أن عشرات الجنود قتلوا، من دون أن تذكر رقما محددا بسبب نقص المعلومات من المستشفيات.

واندلعت الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، السبت، علما أنها لا تزال مستمرة.

ومن جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان المركزية صباح الإثنين، إن "دانة طائشة" سقطت في مستشفى بشائر الجامعي جنوب الخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن الواقعة خلقت حالة من الرعب والفزع للمرضى والكوادر الطبية العاملة، مؤكدة أن "للمستشفيات حرمتها وقدسيتها المنصوص عليها في الأعراف والقيم الإنسانية".

وناشدت اللجنة "كل القوات بضرورة وضع السلاح جانبا، واللجوء للحلول السلمية وتجنيب البلاد خطر الانقسام والدمار".