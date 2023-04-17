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ظاهرة فلكية نادرة جداً الخميس.. تحدث بضع مرات كل قرن

17
APRIL
2023
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ستشهد أجزاء من منطقتَي المحيط الهادئ والمحيط الهندي في 20 نيسان المقبل نوعاً نادراً من الأحداث ال#فلكية ويُسمَى "الكسوف الشمسي الهجين".
 
ويحدث "الكسوف الشمسي الهجين" ما بين الكسوف الكلّي والكسوف الحلقي مع سباق ظلّ القمر فوق الأرض.
 
وهذا الخليط من أنواع الكسوف نادر جداً، ويحدث بضع مرات فقط كل قرن. وسيكون الكسوف الهجين مرئيّاً من غرب أوستراليا وتيمور الشرقية وشرق إندونيسيا بدءاً من الساعة 01:36 بتوقيت غرينتش، وينتهي في 06:59 بتوقيت غرينتش.
 
وسيرى عدد من مراقبي السماء في هذه المناطق كسوفاً كليّاً للشمس، في حين أن آخرين سيرون "حلقة النار" وهو الكسوف الحلقي. كما يمكن للبعض الآخر مشاهدة كسوف جزئي للشمس إذ يحجب القمر جزءاً من قرص الشمس.
 
وهناك نقطتان على الأرض حيث سينتقل الكسوف من الحلقي إلى الكلي إلى الحلقي مرة أخرى. ومع ذلك، فإنّ هذَين الموقعَين هما بعيدان وسط المحيط، وفق ما أشار جيمي كارتر من موقع "ProfoundSpace.org" في شرحه حول الكسوف الهجين المرتقب الخميس 20 نيسان.
 
ويذكر أنّ الكسوف الأخير من هذا النوع حدث منذ ما يقارب 10 سنوات في 3 تشرين الثاني عام 2013. وتعتبر ليلة الكسوف من الليالي التي يفضلها الفلكيّون، لأنّها تمكّنهم من رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.
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