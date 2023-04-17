living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أحداث السودان "من الفضاء".. صور تكشف ما فعلته الاشتباكات

17
APRIL
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية وبثتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، عن جانب من الدمار الذي لحق بمنشآت حيوية في السودان على مدار اليومين الماضيين، منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتظهر الصور الأضرار البالغة التي تعرض لها مطار الخرطوم الدولي، الذي توقفت حركة الملاحة به السبت عقب بدء أعمال العنف.

كما تظهر الدمار الذي لحق بمبنى وزارة الدفاع ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية، إضافة إلى احتراق مبنى تابع لهيئة السكك الحديدية وآخر قريب من مستشفى مطل على نهر النيل في الخرطوم.

وفي آخر تطورات الصراع، استهدف الجيش قواعد لقوات الدعم السريع بضربات جوية، الأحد، فيما لقي 59 مدنيا على الأقل حتفهم من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة.

واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافقا على وقف القتال لـ3 ساعات، الأحد، للسماح بعمليات الإجلاء الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة، لكن الاتفاق تم تجاهله إلى حد كبير بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي.

ومع حلول الليل وبعد انتهاء سريان مفعول اتفاق وقف القتال، أفاد سكان بوقوع قصف مدفعي وضربات جوية في كافوري بالخرطوم بحري، التي توجد بها قاعدة لقوات الدعم السريع.

وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين، قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن إطلاق نار بأسلحة متوسطة سمع في أنحاء من الخرطوم.

وقال شهود لـ"رويترز" إن الجيش يستأنف الضربات الجوية على معسكرات قوات الدعم السريع في أم درمان وحي كافوري وفي شرق النيل، مما دفع مقاتلي قوات الدعم السريع إلى الفرار.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   