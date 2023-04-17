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روسيا اليوم: اكتمال عملية تبادل الأسرى في اليمن بالإفراج عن أكثر من 880 أسيرا من الطرفين

17
APRIL
2023
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روسيا اليوم: أفاد مراسل RT، باكتمال عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والإفراج عن أكثر من 880 أسيرا ومعتقلا من الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون.

 

وبدأت عملية تبادل مئات السجناء في اليمن، بين أطراف النزاع، يوم الجمعة الماضي، وتشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.

 

وأجريت اليوم عملية تبادل لـ، 90 أسيرا ومختطفا بينهم 4 صحفيين، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من اتفاق سويسرا، الذي توصل إليه الجانبان أواخر مارس الماضي.

 

وأفاد مصدر بمطار صنعاء الدولي، بوصول طائرة تابعة للصليب الأحمر على متنها 48 أسيرا من جماعة الحوثيين، قادمة من مطار تداوين في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء".

 

وأضافت المصادر، بإقلاع طائرة أخرى تابعة للصليب الأحمر، متجهة إلى مأرب، وعلى متنها 42 أسيرا بينهم 4 صحافيين، حكمت عليهم محكمة في صنعاء بالإعدام بتهمة "التخابر لصالح الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية".

 

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر وصول ومغادرة 4 رحلات عبر مطار صنعاء، من وإلى مطار تداوين التابع لإحدى القواعد العسكرية للجيش اليمني.

 

وأعلن الحوثيون والحكومة اليمنية، الشهر الماضي أنهم توصلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

 

وتم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران، توصلهما الى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

روسيا اليوم
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