وسائل إعلام: الدول الأوروبية "طعنت أوكرانيا من الخلف"

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قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن الدول الأوروبية طعنت أوكرانيا من الخلف، بعدما منعت بولندا وهنغاريا من استيراد الحبوب الأوكرانية خلال أصعب فترة تمر بها كييف.

ووفقا للمقال: "تتخلى دول الاتحاد الأوروبي عن أوكرانيا في أصعب فتراتها.. أوقفت بولندا وهنغاريا استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية من أوكرانيا، مما وضع المزارعين المحليين في موقف صعب".

وبحسب "إكسبرس"، اتخذت وارسو وبودابست هذه الخطوة، إثر تكبد العمال الزراعيين البولنديين والهنغاريين خسائر فادحة.

كما بدأ المزارعون من الدول الأوروبية المجاورة في الشكوى من دخول الحبوب الأوكرانية إلى بلدانهم بكميات كبيرة، مما يؤدي إلى فائض في السوق وإلى انخفاض الأسعار، وبدروه إلى خسارة رواد الأعمال المحليين أرباحهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البولندية وقف استيراد الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية، وقامت هنغاريا باتباع خطى وارسو، خوفا من تضرر الاقتصاد الزراعي المحلي.