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“الدعم السريع” تعلن تحديد مخبأ البرهان وكباشي والحسين وتكشف عن سيطرتها على مواقع استراتيجية

16
APRIL
2023
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان مساء اليوم السبت أنها سيطرت على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع في السودان: “تعلن قوات الدعم السريع سيطرتها على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات ومنها:
1.القيادة العامة للقوات المسلحة
2. رئاسات الفرق في ولايات دارفور وعدد من الولايات جار حصرها.
3. السيطرة على الملاحة الجوية في كل السودان
4. انضمام عدد من كبار الضباط في الجيش وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الفريق دكتور مبارك كوتي كمتور وهناك عدد كبير من الضباط من القوات المسلحة مصابون.
5. القاعدة الجوية بجبل الأولياء.
6. معسكر سوبا الباقير الذي يضم أكثر من 60 دبابة وكميات كبيرة من الأليات والمعدات العسكرية.
7. التصنيع الحربي قري.
8. مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
9. تم تحديد مخبأ البرهان وكباشي ومحمد عثمان الحسين وجار العمل للقبض عليهم.
10. تم أسر واحتجاز 42 قناصا بأسلحتهم وجميعهم يتبعون الى مجموعة الإسلاميين يقودها أسامة عبد الله تقاتل الى جانب قيادة القوات المسلحة.
وأضاف البيان: “إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعديا واضحا على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس، ونشير إلى أن مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن
إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب”.

وتابعت القوات في بيانها: “نطمئن المواطنين الكرام بتواجدهم آمنين دون التعدي على سلامتهم وأن الأوضاع تحت السيطرة”.

وأردفت: “كما نؤكد الى شعب وقيادة جمهورية مصر أن رعاياهم في أمن وامان وأننا مستعدون لتسليمهم إلى قيادتهم متى ما هدأت الأحوال الأمنية..ستظل قوات الدعم السريع حامية لكرامة الوطن وأمنه وسلامته”.

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