متى تسلم قوات التدخل السريع السودانية الجنود المصريين للجيش المصري؟

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قال المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية نزار سيد، إنهم يحترمون مصر قائلا: “نحن معهم إخوة أشقاء والموجودون بطرفنا سيتم تسليمهم للقيادة المصرية حالما تهدأ الأوضاع

وأضاف المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية التي تقع تحت قيادة محمد حمدان دقلو حميدتي في أول تصريح لوسيلة إعلام مصرية، بعد فيديو لضابط مصري على منصاتهم يفيد بوجوده بحوزتهم أن الموقف بالكامل لصغار عسكريين لا يعرفون المسائل وتأثيرها داخليا وخارجيا، ومن هنا جاءت ملابسات الفيديو المنشور الذي أكد صحته.

وأشار نزار سيد المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية إلى أن الفرقة المصرية في الحفظ والصون، وهم في أمان الله، وتم وضعهم في مكان أمن حفاظًا على أرواحهم.

وتسببت الفيديوهات التي نشرتها قوات الدعم السريع السودانية، في غضب واسع لدى جموع الشعب المصري، حيث أكد البعض أن تواجد القوات المصرية والمقاتلات المصرية ضمن التدريبات المشتركة التي يجريها الجانب المصري والسوداني وأخرها الأسبوع الماضي.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قوات “الدعم السريع”، توجه الضابط المصري للمسؤول في قوات “الدعم السريع” قائلا: “أنا ضابط وأنا المسؤول..أنا نقيب مصري وأنا المسؤول عن الناس دي..أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية”.

كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه.

وردا على ذلك، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: “تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان”.