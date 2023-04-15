ترامب: أمريكا تنهار لا يمكن السيطرة.. الولايات المتحدة تشهد أصعب هزيمة لها

A + A -

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تشهد أصعب هزيمة لها منذ 200 عام، بسبب انهيار العملة الأمريكية والتضخم، مشيرا بأنه قريبا لن تكون البلاد المعيار العالمي.

وبثت جمعية البندقية في ولاية إنديانا الحدث، وتصريحات ترامب على شبكاتها الاجتماعية.

وأشار ترامب: "الاقتصاد الأمريكي ينهار، والتضخم في البلاد لا يمكن السيطرة عليه، والولايات المتحدة محاطة بتحالفات قوية".

ووعد ترامب بمنع حدوث أي مشاكل في قيادة الولايات المتحدة، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها عام 2024.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "YouGov"، أن أكثر من 50% من الجمهوريين مستعدون لدعم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها عام 2024.

وأكد ترامب، في وقت سابق، إنه لن ينسحب من السباق الرئاسي 2024 إذا أدين بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.