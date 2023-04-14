3 قتلى جراء انهيار جليدي في إيطاليا

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انتشلت فرق إنقاذ جثامين ثلاثة أشخاص كانوا يتدربون كي يصبحوا مرشدين في منطقة جبال الألب، غير أن انهيارا جليديا باغتهم، على الحدود الشمالية الغربية لإيطاليا مع فرنسا، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وكان فيلق الإنقاذ الوطني في جبال الألب قد أوقف عمليات البحث أمس الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية بعد الانهيار الجليدي، في فال دي رم قرب سلسلة جبال غران باراديزو في إقليم فاللي دا أوستا، أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية.

استأنف رجال الإنقاذ اليوم الجمعة أعمال البحث وعثروا على جثث الطلاب الثلاثة والتي تم نقلها إلى أوستا لتحديد هويات الضحايا بشكل رسمي، حسبما أعلن فيلق الإنقاذ.

وقال الفيلق إن الطلاب الثلاثة من المجلس الوطني لمرشدي جبال الألب الإيطالي كانوا في جولة تدريبية عندما حدث الانهيار الجليدي.

وعلق مرشدهم هو الآخر في الانهيار الجليدي لكنه نجا وأبلغ السلطات.