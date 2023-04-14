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"استعداداً لتصعيد أمني".. إسرائيل تغلق مجالها الجوي قرب لبنان وسوريا

14
APRIL
2023
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قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي في الشمال والجنوب أمام الرحلات الجوية المدنية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار جاء "استعداداً لتصعيد أمني".

وأوضحت أن الإجراء يشمل إغلاق المجال الجوي في الشمال بمسافة 6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان، و6 كيلومترات في الجنوب من حدود قطاع غزة، وذلك أمام الرحلات الجوية المدنية.

 
 وأشارت إلى أن قرار الإغلاق سيبقى ساري المفعول حتى مساء الأحد.

وكانت القناة الإسرائيلية قد كشفت الخميس، عن نشر القبة الحديدية في المناطق الشمالية، خشية إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من لبنان أو سوريا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت القناة 13 العبرية أن "عناصر من وحدة الكوماندوز تمركزت في وسط البلاد، لدعم وتعزيز الشرطة الإسرائيلية، وتعزيز الشعور بالأمن في مراكز المدن، وذلك بعد صدور تعليمات من جانب وزير الجيش بالخصوص".

وأشارت إلى أن "أحد الأسباب لتعزيز القوات، أنه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان يأتي يوم القدس الإيراني، الذي يتميز بأنشطة معادية لإسرائيل بأشكال مختلفة، وهذا ما دفع الجيش الإسرائيلي للتأهب إزاء إطلاق أي قذائف، أو أنشطة سيبرانية، أو محاولات تنفيذ عمليات".

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