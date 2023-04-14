living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شمالي مالي.. بين فكي نفوذ داعش وانتهاكات "فاغنر"

14
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رصد شهود عيان ومنظمات حقوقية ما يسمونه بـ"انتهاكات واسعة" ترتكبها مجموعة "فاغنر" المسلحة الروسية ضد السكان المحليين في شمال مالي، بدلا من التركيز على مهمتها التي استدعتها السلطات من أجلها وهي محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
 
استدعى المجلس العسكري الحاكم في مالي مجموعة "فاغنر"، المتخصصة في تدريب وتوريد المرتزقة لمناطق القتال والنزاعات، نهاية عام 2021، لمساعدة الجيش في محاربة تنظيم داعش، وتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، خاصة بعد خلاف بين المجلس والقوات الفرنسية أدى لرحيلها عن البلاد.
 
قتلى في الأسواق
 
وفق ما نقله شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" عما وصفوها بجرائم "فاغنر" في المنطقة الوسطى من موبتي والمنطقة الغربية في تمبكتو وضواحيها ضد السكان المحللين:
 
مقتل تاجر عربي من قبيلة "أولاد غنام" يدعى "همي ولد لزين"، 10 أبريل، في سوق أسبوعي بولاية موبتي، بعد إطلاق عنصر في "فاغنر" النار مباشرة وأردوه قتيلا، واستولوا على أمواله.
 
في 11 أبريل، داهموا سوق إنكتفا في قرية تابعة لتمبكتو في وقت الذروة، وقتلوا 6 أشخاص من رواد السوق، أحدهم شيخ طاعن في السن من قبيلة "كلنتصر"، وآخر بائع من الطوارق السود، و4 أشخاص من التجار العرب من قبيلة البرابيش.
 
استولوا على ما استطاعوا نقله من بضائع التجار وتوجهوا بها إلى مركزهم في قرية بوني، وهو ما تكرر الخميس 13 أبريل في سوق فيفيا الأسبوعي التابعة لتمبكتو.
 
في فجر ذات اليوم، هاجم مسلحون مجهولون المركز الأمني للمنطقة؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وشرطي وسائق من الجنسية الغانية، وإصابة 3 أشخاص.
 
اعتقالات واسعة
 
من جانبها، رصدت منظمة "إيموهاغ" الدولية الحقوقية (غير حكومية) ما قالت إنها اعتقالات واسعة نفذتها "فاغنر" والقوات المالية في إقليم أزواد.
 
من بين المعتقلين محمد أغ حميدة، ووالده أحميدة أغ الغيمارة زعيم مجتمع "إميداغن 2"، رئيس بلدية غوسي، دون سبب، على حد قولها، وذلك في 25 مارس.
 
أصدر رئيس مجلس قبائل "إمددغن" بيانا يندد بالاعتقال التعسفي لرئيس مجتمع "إميداغن 2" وكذلك نجله.
 
في 5 مارس تم اعتقال سيدي محمد أغ الطاهر، النائب الثاني لرئيس بلدية هاربورو، و15 شخصا كانوا معه.
 
بدورها، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنها وثقت مقتل 700 شخص على الأقل في حوادث تورط فيها مرتزقة "فاغنر" معظمها في المناطق الوسطى في مالي.
 
"فشل المهمة"
 
يعلق المحلل المتخصص في ملف منطقة الساحل وغرب إفريقيا، غوتييه باسكيت، بأن: "فاغنر لم تقدم شيئا لحماية المدنيين من الإرهاب، بل ركزت على حماية العاصمة والمجلس العسكري، والسيطرة على الثروات، وارتكاب الجرائم بحق السكان المحليين".
 
يتهم باسكيت المجموعة الروسية بأنها "جزء من التهديد الرئيسي للسكان المحليين".
 
طالب حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة، من المنظمة الدولية إجراء تحقيق "مستقل وفوري" في "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة "فاغنر" ارتكبتها.
 
تمدد داعش
 
خطر آخر يواجه الماليين، وهو تنظيم داعش، وحسب منظمة "إيموهاغ"، يتمدد نفوذه، في هذه المناطق رغم وجود "فاغنر":
 
منطقة الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
 
بلدة تيديرمين، شمال شرق مالي، قرب الحدود مع النيجر، باتت تحت سيطرته منذ ظهر 10 مارس.
 
مدينة ميناكا الاستراتيجية الآن محاطة بإرهابيي داعش الذين تغلبوا على خصومهم من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
 
تقول مصادر في إقليم أزواد، إن داعش بات على بعد 20 كيلومترا من ميناكا، ولديه القدرة على منع أي إمدادات إنسانية أو عسكرية للمدينة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   