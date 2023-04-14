living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يهاجم ماكرون بعبارات حادة وباريس ترد

14
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في هجوم حاد قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يلعق مؤخرة الصين"، وذلك على خلفية زيارة ماكرون إلى بكين وتصريحاته عن العلاقة بواشنطن.
 
وهاجم ترامب في حوار صحفي الرئيس الفرنسي ووصف تصريحاته بعد زيارته إلى بكين، بأنها تملق، واستخدم ترامب عبارات حادة حيث قال إن ماكرون "بصدد لعق مؤخرة الصين".
 
وبسبب التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي بعد زيارته إلى بكين والتي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى "ألا يكون تابعا" للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، تعرض ماكرون لانتقادات كثيرة.
 
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "ماكرون، وهو صديق، في الصين يتملق لنظيره" في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.
 
وتعليقا على تصريحات ترامب قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، "من يتكلم؟ هذا دونالد ترامب يتحدث. آسف، أنا لم أعرف في مواقف دونالد ترامب، لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا، ما هو أقل من ذلك في هذه الكلمات".
 
وأضاف: "لحسن الحظ، أنه لأوروبا الحق في أن تكون لها مواقفها الخاصة".
 
هذا وقد أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني التبعية لها، مؤكدا تمسكه بتصريحات أدلى بها حول تايوان، واستقلالية أوروبا مؤخرا.
 
وقال الرئيس الفرنسي بعد زيارته إلى الصين الأسبوع الماضي، إنه يتوجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.
 
كما انتقد ماكرون السياسة الأوروبية وقال إن "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأننا أو أزماتنا مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".
 
وقال الرئيس الفرنسي: "أن تكون حليفا لا يعني أن تكون تابعا.. ولا يعني أنه لم يعد من حقك أن يكون لك تفكيرك الخاص".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   