living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا عابرًا للقارات!

14
APRIL
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت بيونغ يانغ اليوم الجمعة، أنّها أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من نوع جديد، يعمل بالوقود الصلب تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ الصاروخ الذي تمّ اختباره من نوع "هواسونغ-18"، مضيفة أنّ الاختبار لم يكن له أي تأثير سلبي على سلامة الدول المجاورة.

وقالت الوكالة إنّ المرحلة الأولى التي تمّ فصلها عن الصاروخ، سقطت في البحر على بعد 10 كيلومترات أمام شبه جزيرة "هودو" في بلدة كوميا بإقليم هامكيونغ الجنوبي في الشمال، وسقطت المرحلة الثانية في البحر على بعد 355 كيلومترا شرق بلدة أورانغ بإقليم هامكيونغ الشمالي. 

وأفادت بأنّ تجربة الإطلاق أكدت أن جميع معايير نظام الأسلحة الاستراتيجية الجديدة تفي تمامًا بمتطلبات التصميم من حيث الدقة.

وأبدى الزعيم كيم رضاه عن نتائج الإطلاق، قائلاً إنّ تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "هواسونغ-18" يعزّز بشكل جذري فعالية الهجوم النووي المضاد ويُحدث تغييرًا في تطبيق استراتيجيته العسكرية الهجومية.

وقال كيم إنّ بلاده ستواصل الأعمال الهجومية، لجعل أعدائها في حالة قلق ورعب، مؤكدًا أنّها ستجعلهم يواجهون تهديدًا لا يمكن التغلب عليه ويندمون على اختيارهم الخاطئ ويتملكهم اليأس.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية صورًا ومقطع فيديو يظهر فيه الزعيم كيم جونغ أون وابنته، وقالت إنّ زوجة الزعيم وشقيقته حضرتا أيضًا عملية الإطلاق.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   