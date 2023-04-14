إجلاء قرابة 6 آلاف شخص في ألمانيا بسبب قنبلة بريطانية!

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ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أنه تم إجلاء ما يصل إلى ستة آلاف شخص الخميس في مدينة نويس الألمانية بولاية شمال الراين- وفستفالن، بعد اكتشاف قنبلة بريطانية غير منفجرة.

ووفقا للصحيفة: “بسبب انفجار محتمل، أجبر ما يصل إلى 6000 شخص على مغادرة منازلهم في نويس اليوم الخميس، حيث تم العثور على قنبلة بريطانية من الحرب العالمية الثانية تزن (250 كيلوغراما) أثناء التفتيش (للمنطقة) صباحا”.

وبحسب الصحيفة، خلال مسح للقنابل غير المنفجرة بموقع بناء في وسط المدينة، تم العثور على خمسة مواقع مشبوهة: “صباح الخميس، عثر الخبراء على قنبلة وزنها 250 كيلوغراما، سيتم تحييدها لاحقا”.

ويشار إلى أنه فيما يتعلق بالحادث، أعيد توجيه العديد من خطوط الحافلات، وطلبت سلطات المدينة من سائقي السيارات تجنب المنطقة القريبة من Alexianerplatz