موسكو ترحب بعودة العلاقات الديبلوماسية بين قطر والبحرين

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن موسكو ترحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، الأمر الذي سيساهم في تحسين الوضع في منطقة الخليج، وخلق جو من الثقة والتعاون متبادل المنفعة.

واتفقت قطر والبحرين، امس الأربعاء، في الرياض على استئناف العلاقات الديبلوماسية التي قطعت بين البلدين في عام 2017.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية: “ترحب موسكو بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، ونحن مقتنعون بأن ذلك سيساهم في التحسين الشامل للوضع في منطقة الخليج، وتكوين جو من الثقة والتعاون متبادل المنفعة هناك”.

وتؤكد الوزارة، أن ترسيخ الاتجاهات الإيجابية في تطور الوضع في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، سيحفز أيضا مزيدا من التقارب بين الرياض وطهران.

وأضافت: “نأمل أن يتم تنفيذ خطة العمل لتطبيع العلاقات بين الدول، بما في ذلك تعيين السفراء التي اتفق عليها الطرفان خلال اجتماع خارجية إيران والسعودية، في بكين يوم 6 نيسان، بشكل كامل كما هو مقرر”.