مؤسس “فاغنر”: وثائق البنتاغون تم تسريبها عمداً

A + A -

أشار رجل الأعمال الروسي ومؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إلى أن الوثائق السرية للبنتاغون تم تسريبها بشكل متعمد إلى الشبكات الاجتماعية.

وقال بريغوجين: “اليوم كنت ذاهبا إلى اجتماع حول الوثائق الأمريكية المسربة، بما في ذلك مع ممثلي المخابرات من شركة فاغنر، والمحللين المختصين بالشأن الأمريكي. واستخلصنا الاستنتاجات التالية: هذه الوثيقة هي آخر -تحذير أمريكي-، وتسربت عمدا لطرح أسئلة معينة.. وأعتقد أن هؤلاء الزملاء الذين شاركوا في الاجتماع معي سوف يقدمون تفاصيل أكثر عن ذلك في المستقبل القريب”.