الخارجية السعودية رحبت بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

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رحبت الخارجية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، بعد الإعلان عنها عقب اجتماع قطري - بحريني في العاصمة الرياض، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".



وقد احتضنت العاصمة الرياض الاجتماع الثاني للجنة المتابعة القطرية - البحرينية في وقت سابق، وقرّرت اللجنة من مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ونوهت الخارجية السعودية ب"هذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة".