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وزيرة التجارة الأمريكية: نخشى من تعرض أموالنا للفساد في أوكرانيا

13
APRIL
2023
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أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، استعداد الشركات الأمريكية الخاصة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار، مشيرة إلى وجود مخاوف من تعرض هذه الأموال المخصصة للفساد.

وصرّحت ريموندو بذلك اليوم الخميس، خلال منتدى الشراكة الأمريكية الأوكرانية الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية.

وقالت ريموندو: "نحن بحاجة للتعاون بين القطاع العام والشركات الخاصة"، مشيرة إلى أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب أكثر من 400 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن رؤساء الشركات الخاصة مهتمون بالحصول على إجابة عن العديد من الأسئلة، وأهمها "كيف سيتم الربط بين رأس المال الخاص مع الدولة وغيرها من مصادر التمويل المختلط".

وأردفت: "وكذلك ما إذا كان بإمكانهم التأكد من أن الأموال المخصصة من حساباتهم لن تكون عرضة للفساد". وشدّدت "آمل <...> أن نجد إجابات عن هذه الأسئلة وأن نكون قادرين على طمأنة الشركات الأمريكية أنه من المناسب لهم دعم أوكرانيا والاستثمار فيها".

روسيا اليوم
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