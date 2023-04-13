البرلمان العربي يرحب بعودة العلاقات الديبلوماسية بين البحرين وقطر

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رحب البرلمان العربي اليوم ، بعودة العلاقات الديبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات البحرينية القطرية.

وأكد في بيان ، أن" هذه الخطوة الإيجابية تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك، والذي يتطلب مزيد من التكاتف في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي والتي تشكل صمام أمان المنطقة العربية في وجه المخاطر والتحديات"، مشيراً إلى أن" هذا التطور الإيجابي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة العربية" ، ومقدرا في الوقت نفسه" هذه الخطوة التي تعكس توجهات وتطلعات قيادة البلدين نحو مزيد من الأمن والاستقرار".