النرويج طردت 15 موظفاً في سفارة روسيا في أوسلو

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أعلنت النرويج اليوم الخميس طرد 15 موظفاً في سفارة روسيا في أوسلو تعتبرهم «عملاء استخبارات».

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هوتفيلت في بيان «أعتبر عملاء الاستخبارات الخمسة عشر هؤلاء أشخاصاً غير مرغوب فيهم لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي».

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء المملوكة للدولة عن وزارة الخارجية اليوم أنها سترد على طرد النرويج 15 دبلوماسياً روسياً.

وقالت وزارة خارجية النرويج، الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي، في وقت سابق اليوم إن 15 شخصاً قررت طردهم من سفارة روسيا هم «ضباط مخابرات يعملون تحت ستار المناصب الدبلوماسية».