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"فوكس نيوز": المدعي العام الذي يحقق مع ترامب تلقى طردا يحتوي مسحوقا أبيض

13
APRIL
2023
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أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية، ألفين براغ، الذي أسند الاتهامات للرئيس السابق، دونالد ترامب، تلقى طردا يحتوي على مسحوق أبيض.
 
وقالت "فوكس نيوز": "تم بعث رسالة تهديد فيها بودرة بيضاء إلى المدعي العام في مانهاتن يوم الأربعاء".
 
ولم تكشف الشبكة عن تفاصيل إضافية حول الرسالة.
 
وترأس براغ، التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام إلى ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يتهم بارتكاب جناية بعد ترك منصبه.
 
وأعلنت الشبكة في وقت سابق بأن قاضي مدينة نيويورك الذي يشرف على قضية "الأموال الصامتة" التي دفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقى تهديدات بالقتل وتم تعيين فريق أمني له.
روسيا اليوم
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