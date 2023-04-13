ليست أمريكية.. بايدن يكشف عن أصوله وينشر صورة لشجرة عائلته (صورة)

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أصوله الإيرلندية، ونشر صورة لشجرة عائلته.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر بايدن صورة لشجرة عائلته وأصوله، معلقا عليها بالقول: "بصفتي الابن الفخور لعائلة بلويتس في مقاطعة مايو، وعائلة فينيغانز في مقاطعة لاوث، إنه لأمر رائع أن أعود إلى إيرلندا..المكان الذي صاغ فيه أسلافي نفس القيم التي نقلتها إلى أطفالي وأحفادي".

هذا ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلفاست، وسط احتجاجات عنيفة ضد اتفاقية "الجمعة العظيمة" لعام 1998، والتي أنهت 30 عاما من الصراع العنيف في إيرلندا الشمالية.