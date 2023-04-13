كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا باتجاه البحر، الخميس، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصاروخ أطلق باتجاه بحر الشرق، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، في خطوة تحد هي الأحدث في سياق توترات حادة بين بيونغيانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة أخرى.

كما أعلنت رئاسة وزراء اليابان على "تويتر"، أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ "لم يسقط في الأراضي اليابانية"، وذلك بعد أن أصدرت حكومته تحذيرا لسكان هوكايدو بضرورة الاحتماء.

كما صرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة، بأن الصاروخ الذي "يرجح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات، لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".