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فرنسا.. عمال النظافة يجددون إضرابهم

13
APRIL
2023
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أعلنت صحيفة “لو باريزيان” أن عمال النظافة في باريس يخططون لاستئناف الإضراب عن العمل اعتبارا من الخميس، وذلك احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد.
وتشير الصحيفة إلى أن عمال البلدية المسؤولين عن تنظيف النفايات يهددون “بتحويل شوارع باريس إلى مكب نفايات عام، ويعتزمون مواصلة الإضراب “حتى إلغاء إصلاحات نظام التقاعد.”
بالإضافة إلى توقف جمع النفايات والتخلص منها، بحسب الصحيفة: يعتزم المضربون “تعطيل الحركة إلى ثلاث معامل لحرق النفايات”.
واستمر الإضراب السابق لعمال جمع القمامة من 6 آذار إلى 29 آذار وأدى إلى تراكم ما يصل إلى 10 آلاف طن من النفايات في شوارع باريس في بعض الأيام.
لمكافحة تلوث الشوارع، أصدرت محافظة باريس أمرا أجبر بعض الزبالين على الذهاب إلى العمل.
يوم الخميس. ستشهد فرنسا الاضراب العام الــ 12 على المستوى الوطني، احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد في فرنسا ومن المتوقع أن تجري حوالي 270 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد، ويمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 600 ألف شخص. في حين يمكن أن تجمع المسيرة في باريس ما يصل إلى 70 ألف متظاهرة.

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