انخفاض احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما

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انخفض احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني 1983.

ووفقا لبيانات المراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية، فقد انحفظ احتياطي النفط الأمريكي إلى ليبلغ 369.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ 1983.

يشار إلى أنه في نوفمبر 1983، بلغ احتياطي النفط الأمريكي 369.6 مليون برميل. في الوقت نفسه، انخفض المؤشر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل.

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز إن السلطات الأمريكية تخطط لتجديد احتياطيات النفط رغم الصعوبات. ووفقا له، ستحاول الولايات المتحدة تجديد احتياطيات النفط لصالح دافعي الضرائب.