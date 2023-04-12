living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الصين يلمح لـ"معركة قتالية".. وكشف سبب حظر تايوان الجوي

12
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، فيما كشفت وزارة النقل التايوانية، سبب فرض الصين منطقة حظر جوي فوق الجزيرة.

استعداد لـ"قتال فعلي"

شي جي بينغ زار، الثلاثاء، قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك غداة تدريبات عسكرية جرت بهدف ممارسة ضغوط على تايوان.
الرئيس الصيني قال خلال الزيارة: "الجيش يجب أن يدافع بقوة عن سيادة أراضينا، وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا"، وفق ما ذكرت محطة "سي سي تي في" الرسمية.

سبب الأزمة

تايوان، الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، هي موضوع تنافس قوي بين بكين وواشنطن.
الصين تطالب بالسيادة على تايوان، باعتبارها مقاطعة من مقاطعاتها، فيما تعد الولايات المتحدة حليفا رئيسيا وموردا للأسلحة لتايوان.

تدريبات عسكرية وفرض حظر طيران

الصين نظمت تدريبات عسكرية على مدى 3 أيام، قدّمتها على أنها "إنذار جاد" للجزيرة، بعد لقاء رئيستها مع مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي.
وزارة النقل التايوانية أعلنت، الأربعاء، أن الصين "ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة، الأحد، بسبب أنشطة فضائية"، مما سيحد من الرحلات.
أتى هذا الإعلان بعدما أنهت بكين، الإثنين، مناورات عسكرية كبيرة استمرت 3 أيام حول تايوان، شملت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق الجزيرة.
منطقة حظر الطيران ليست مرتبطة على ما يبدو بالتدريبات، فقد أعلنت الوزارة التايوانية أن بكين ستقيمها عند "مناطق التقاء عدد من الطرق الدولية، بحجة أنشطة فضائية".

تفاصيل الحظر الجوي فوق تايوان

سيستمر الحظر 27 دقيقة، من الساعة 09,30 إلى الساعة 09,57 (01,30 إلى 09,57 بتوقيت غرينيتش)، الأحد.
بكين أعلنت أولا عن حظر لثلاثة أيام، لكنها غيرت خططها بعد اعتراضات من تايوان.
وزارة النقل التايوانية، أبلغت الصين أن هذا الإجراء "سيسبب مخاطر جسيمة وغير ضرورية للرحلات الجوية في المنطقة، وسيضر بحقوق ومصالح الطيران الدولي".
متحدث باسم الحكومة اليابانية قال في وقت سابق، إن حكومته تلقت إخطارا بإنشاء منطقة حظر للطيران لمدة 3 أيام.
هيروكازو ماتسونو قال: "السلطات الصينية أبلغتنا بتحديد منطقة قد تؤثر على سلامة الطيران الجوي، بسبب أنشطة الفضاء، من 16 إلى 18 أبريل".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   