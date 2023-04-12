A + A -

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، فيما كشفت وزارة النقل التايوانية، سبب فرض الصين منطقة حظر جوي فوق الجزيرة.

استعداد لـ"قتال فعلي"

شي جي بينغ زار، الثلاثاء، قاعدة بحرية في جنوب الصين، وذلك غداة تدريبات عسكرية جرت بهدف ممارسة ضغوط على تايوان.

الرئيس الصيني قال خلال الزيارة: "الجيش يجب أن يدافع بقوة عن سيادة أراضينا، وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا"، وفق ما ذكرت محطة "سي سي تي في" الرسمية.

سبب الأزمة

تايوان، الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، هي موضوع تنافس قوي بين بكين وواشنطن.

الصين تطالب بالسيادة على تايوان، باعتبارها مقاطعة من مقاطعاتها، فيما تعد الولايات المتحدة حليفا رئيسيا وموردا للأسلحة لتايوان.

تدريبات عسكرية وفرض حظر طيران

الصين نظمت تدريبات عسكرية على مدى 3 أيام، قدّمتها على أنها "إنذار جاد" للجزيرة، بعد لقاء رئيستها مع مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي.

وزارة النقل التايوانية أعلنت، الأربعاء، أن الصين "ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة، الأحد، بسبب أنشطة فضائية"، مما سيحد من الرحلات.

أتى هذا الإعلان بعدما أنهت بكين، الإثنين، مناورات عسكرية كبيرة استمرت 3 أيام حول تايوان، شملت محاكاة ضربات محددة الأهداف وتطويق الجزيرة.

منطقة حظر الطيران ليست مرتبطة على ما يبدو بالتدريبات، فقد أعلنت الوزارة التايوانية أن بكين ستقيمها عند "مناطق التقاء عدد من الطرق الدولية، بحجة أنشطة فضائية".

تفاصيل الحظر الجوي فوق تايوان

سيستمر الحظر 27 دقيقة، من الساعة 09,30 إلى الساعة 09,57 (01,30 إلى 09,57 بتوقيت غرينيتش)، الأحد.

بكين أعلنت أولا عن حظر لثلاثة أيام، لكنها غيرت خططها بعد اعتراضات من تايوان.

وزارة النقل التايوانية، أبلغت الصين أن هذا الإجراء "سيسبب مخاطر جسيمة وغير ضرورية للرحلات الجوية في المنطقة، وسيضر بحقوق ومصالح الطيران الدولي".

متحدث باسم الحكومة اليابانية قال في وقت سابق، إن حكومته تلقت إخطارا بإنشاء منطقة حظر للطيران لمدة 3 أيام.

هيروكازو ماتسونو قال: "السلطات الصينية أبلغتنا بتحديد منطقة قد تؤثر على سلامة الطيران الجوي، بسبب أنشطة الفضاء، من 16 إلى 18 أبريل".