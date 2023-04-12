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فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أكبر 50 مصرفا في المنطقة من حيث القيمة السوقية لعام 2023

12
APRIL
2023
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كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أكبر 50 مصرفا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023، لتسلط الضوء على أكبر مصارف المنطقة. ولإعداد القائمة، جمعت فوربس الشرق الأوسط بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصنفتها بناء على القيمة السوقية في 28 فبراير/ شباط 2023.

واشارت في بيان الى ان "القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 50 بنكا في المنطقة بلغت 548.1 مليار دولار. وتصدر مصرف الراجحي السعودي القائمة، بقيمة سوقية بلغت 75 مليار دولار، ليصبح بذلك أكبر بنك في المنطقة. يليه البنك الأهلي السعودي في المركز الثاني بـ56.4 مليار دولار، ثم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في المركز الثالث بـ42.8 مليار دولار. ويصل إجمالي قيمتها السوقية معًا إلى 174.2 مليار دولار، لتشكل بذلك نحو 32% من القائمة".

ولفتت الى ان" قائمة هذا العام تشنتمل على بنوك تعمل في 10 أسواق عبر المنطقة. وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكًا، تمثل حوالي 82% من القائمة. بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا بواقع 10 بنوك لكل منهما، وتشكل الدولتان 40% من التصنيف. في حين بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 10 بنوك سعودية 223.5 مليار دولار. ووصلت قيمة المصارف الإماراتية في القائمة إلى 121.2 مليار دولار، و81.3 مليار دولار لـ8 بنوك قطرية، و76.2 مليار دولار لـ7 مصارف من الكويت".

ومن جهة أخرى، اشلرات الى ان" البنوك في المنطقة تدعم استثمارات التمويل المستدامة، وتعمل على تأمين الصفقات لتعزيز استثمارات العملاء الموفرة للطاقة. وفي إطار تعهد بنك الكويت الوطني (NBK) لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، عمل البنك على توفير 12 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقف السيارات الملحقة بمقره الرئيسي فـي عام 2022. كذلك انضم إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2023. وفي أبريل/ نيسان 2022، أطلق مصرف الريان إطار عمل لخيارات التمويل المستدام، لتوفير فـرص التمويل ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة للمستثمرين. وفي سبتمبر/ ايلول 2022، وقع بنك دبي التجاري اتفاقية شراكة مع شركة "شرف دي جي للطاقة" لتمكين العملاء من انتاج الطاقة النظيفة، من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الخاصة بشركة الطاقة على أسطح منازلهم، وتمويلها عبر باقات تمويل بنك دبي التجاري المستدامة والرقمية".

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