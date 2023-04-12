مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بإطلاق للنار خلال جنازة في واشنطن

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق للنار خلال جنازة في العاصمة واشنطن.

وصرح رئيس شرطة العاصمة، روبرت كونتي، بأن الحادث تم خارج مبنى كانت تقام فيه جنازة، في الساعة 12 و17 دقيقة ظهرا.

وأضاف أن شخصا أطلق النار على أشخاص كانوا يقفون في الخارج، مشيرا إلى أن ضابطا كان في مكان قريب من الحادث سمع صوت الرصاص، وعندما وصل وجد أربعة مصابين.

وأردف: "مات أحدهم متأثرا بإصابته"، مشيرا إلى أن الثلاثة الآخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات خطيرة لكنها غير مهددة للحياة.

وكشف أن مطلق النار فر من مكان الحادث ولم تعرف دوافعه على الفور.

وحادث الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات إطلاق النار التي تؤدي لوفيات بالولايات المتحدة.