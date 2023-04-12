living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبير: تزوير المخابرات الأمريكية للوثائق المسربة كان بقصد التضليل المتعمد

12
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق لـRT على الوثائق الأمريكية التي تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وقال مقلد: "ما ذاع في العالم خلال اليومين الأخيرين، واستحوذ على اهتمام الإعلام الدولي في كل مكان، والخاص بالوثائق الأمنية الأمريكية فائقة الحساسية التي تم تسريبها من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بعملية اختراق غامضة لم يتم الكشف عن مصدرها أو من كان وراءها، وهل تمت بأيد أمريكية من داخل البنتاغون نفسه، أم بايدي عملاء لأجهزة مخابرات خارجية، أم بعملية قرصنة في الحرب السيبرانية التي تدور على قدم وساق بين أمريكا وخصومها وفي طليعتهم روسيا والصين؟".
 
وأضاف مقلد: "أنا واحد ممن لا يصدقون الفرضية التي تزعم أنها تمت نتيجة عملية اختراق خارجي ناجحة لأدق أسرار أمريكا الأمنية التي يحتفظون بها في البنتاغون والتي لا بد وأن يكونوا قد أحاطوها هناك بسياج فولاذي من الحماية ضد خطر اختراقها وتسربها إلى من تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية وأقمارها الفضائية وعملاؤها وأذرعها المنتشرة في كل مكان، بالتجسس عليهم بمن فيهم أقرب حلفائها كما بالنسبة لأوكرانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وإسرائيل، وربما آخرين غيرهم ممن سوف يتم الكشف عنهم تباعا".
 
وعن رؤيته للسيناريوهات المفترضة لخلفية تلك التسريبات قال: "تفسيري لما حدث هو أنه إما أن تكون هذه الوثائق المسربة قد جري تزييفها باتقان شديد في البنتاغون نفسه حتى تبدو وكأنها وثائق حقيقية وأصلية، وذلك بقصد تضليل أطراف دولية معينة وإرباكها وقلب حساباتها وإدخالها في متاهة كبيرة من التخبط الذي قد يفشل لها خططها وسياساتها التي ترى الولايات المتحدة أن من مصلحتها ولدواعي أمنية معينة تغييرها".
 
واعتبر أن هذه هي الطريقة المناسبة كتكتيك غير مكلف من تكتيكات حروب المعلومات، وأنه كلما بالغت في تصويرها لأهمية وسرية وحساسية هذه الوثائق من قبيل الخداع، فانها تكون أقرب إلي تحقيق هدفها من وراء تسريبها".
 
 
وعن الفرضية الثانية قال الدكتور مقلد "يمكن أن يكون الهدف من التسريب والإعلان عن ما جاء في تلك الوثائق هو إحراج مواقف بعض الدول بإثارة الشكوك حول سياساتها وعلاقاتها مع دول تعاديها الولايات المتحدة، قاصدة منها إما الضغط عليها لابتزازها أو زيادة متاعبها الخارجية بوضع العراقيل في طريقها، حتي وإن تظاهرت الإدارة الأمريكية كما تفعل الآن بأنها لا تملك أدلة أو شواهد تدعم صحة تلك التقارير، ومنها المزاعم التي حوتها تلك الوثائق حول اعتزام مصر تزويد روسيا بـ40 ألف صاروخ لاستخدامها في حربها في أوكرانيا وهو ما نفته روسيا على الفور ووصفنه بالأكذوبة الكبرى. وهذا النفي الروسي هو في رأيي الأقرب إلى الحقيقة من الرواية الأمريكية التي تهدف إلى الشوشرة والوقيعة ونثر الشائعات واختلاق المواقف وإثارة المتاعب وخلط الأوراق حتى يصعب اكتشاف الحقائق من الأكاذيب. وهي كلها أسلحة حروب الجيل الرابع المعروفة".
 
وأردف: "العملية كلها تبدو لعبة أجهزة مخابرات أمريكية لا روسية، لعبة تحاول أن تضرب عشرات العصافير بحجر واحد، إذ أنه لا يعقل أن تحدث كل تلك التسريبات من أخطر وزارة دفاع في العالم وأكثرها تحصينا ومناعة ضد خطر الاختراق، والتحقيق ما زال يجري أو سوف يجري للاستدلال على هوية الفاعل الحقيقي وما إذا كان من الداخل أو من الخارج، وفي هذا النوع من الإخراج استغفال للعالم الذي لم يكن يوما في شكل أسوأ مما هو عليه الآن مع إدارة رئيس أمريكي ضعيف ومحدود القدرة على التركيز في إدارته للازمات الدولية المتلاحقة التي تضرب العالم في كل مكان، حتى أصبح كملك بريطانيا يملك ولا يحكم خلافا لما يحاول أن يبدو عليه بإعلانه عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أي ليستمر لست سنوات أخرى من الآن، رئيس تحركه المجموعة التي تحيط به والتي يحركها هي الأخرى محور صناعي عسكري أقوى منها، وهي القوى والمصالح التي تقود أمريكا والعالم كله معها نحو مجهول كبير. مجهول لدرجة أنه لا يدري أحد ما سوف يكون عليه شكله أو نهايته".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   