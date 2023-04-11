بن غفير ينتقد

وفي أول رد فعل، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير أن قرار نتنياهو "خطأ جسيم لن يسهم في احلال السلام وسيقود الى مزيد من التصعيد".

قال بن غفير بحسب التقارير أن "إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود بسبب موجة الإرهاب لن يجلب السلام بل قد يؤدي الى تصعيد الموقف".

وأثار اقتحام الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي الأسبوع الماضي هجمات صاروخية على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا قوبلت بضربات إسرائيلية. وحظرت إسرائيل في سنوات سابقة زيارات اليهود للحرم في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.