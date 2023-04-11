إرتكب جريمة في سوريا وفرّ إلى لبنان!

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صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بيانٌ جاء فيه: "ضمن إطار الخطّة التي وضعتها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وعلى خلفية مقتل شخص سوري من آل مهنا في محافظة السويداء – سوريا في عام 2013، وتورّط المدعو (ط. ج. سوري الجنسية) بجريمة القتل".

وأضاف البيان, "إذ أقدم على طعن المجني عليه أكثر من 40 طعنة في أنحاء جسده وسلبه مبالغ مالية كانت بحوزته، ولاذ بالفرار من بعدها مباشرةً الى الأراضي اللبنانية، حيث تنقّل في أكثر من منطقة مستخدماً أوراقًا ثبوتية مزوّرة".

وتابع, "بنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها المجموعة الخاصّة، تمكّنت من توقيفه في محلّة الجيّة، وتبيّن أنه يوجد بحقّه مذكّرة صادرة عن الإنتربول بجرم قتل تقضي عقوبتها بالإعدام".



ووفق البيان, "سُلّم الموقوف الى قسم المباحث الجنائية المركزية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".