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جثته اختفت بشكل غامض.. العثور على مخلوق فضائي ميت ببلدة في بوليفيا يثير الذعر بين السكان!

11
APRIL
2023
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عثر سكان بلدة هوارينا لا باز الصغيرة في بوليفيا قبل أيام على مخلوق فضائي ميت، واختفت جثته بشكل غامض.

والتقط سكان مذعورون صورا للمخلوق من الفضاء الخارجي والذي كان على ما يبدو ميتا وملقى على الأرض، في وقت سابق من هذا الشهر لكنه اختفى بصورة غريبة، حتى الآن ليس من الواضح إن كان هناك من أخفى جثمان الكائن الغريب.

وقبل ليلتين من العثور عليه وثق سكان المدينة ظهور ضوء أخضر وغامض في السماء، والتي بدت وكأنها جاءت من سفينة فضاء. 

وصرحت مواطنة من البلدة تدعى ريتا ماركيز، "لقد بدا وكأنه مخلوق مصغر، مثل رجل صغير، وكلما اقتربنا منه أكثر ميزنا أنه بالفعل كائن فضائي".

وقال خبير في الكائنات الفضائية خوان كارلوس الياجة إنهم أرسلوا له صورا بدا وكأنه من خارج الأرض أو أي شيء آخر، مشيراإلى أنه لم تكن لديه أي طريقة بالتحقق من التفاصيل على ضوء حقيقه أنهم أعلنوا بأنه اختفى من هناك". 

وبحسب التقارير، قام مفتش السياحة الإقليمي بزيارة البلدة الصغيرة كجزء من تحقيق وأكد للسكان أنه سيتم التحقيق في الأمر بدقة.

روسيا اليوم
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