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قتل 3 من رفاقه!

10
APRIL
2023
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على صبي عمره 16 عاما على صلة بمقتل 3 مراهقين وسط فلوريدا، بعد أيام من اتهام مراهق آخر وطفل عمره 12 عاما بالجريمة.

وألقي القبض على المراهق يوم السبت من قبل عناصر خدمة المارشالات الأمريكيين في غروفلاند بولاية فلوريدا، الواقعة على بعد 30 ميلا غرب أورلاندو.

وقال مكتب شرطة مقاطعة ماريون، في بيان، إن المشتبه به يواجه تهم سرقة سيارة باستخدام سلاح ناري، والاعتداء، وسرقة كبرى لسيارة، والفرار أو محاولة مراوغة ضابط إنفاذ القانون، والعبث بجهاز مراقبة إلكتروني.

ووجهت إلى المتهمين المحتجزين في السابق تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى الأسبوع الماضي. ويقوم الادعاء بمراجعة القضية لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام للمشتبه بهم كبالغين.

وصرح قائد شرطة مقاطعة ماريون بيلي وودز، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بأن المشتبه بهم والضحايا كانوا جميعا في سيارة تخص ليلى سيلفرنايل البالغة من العمر 16 عاما أثناء عملية القتل.

وأوضح وودز أن كل من كانوا في السيارة أعضاء في عصابات وأن الثلاثة الذين لقوا حتفهم كانوا هناك بمحض إرادتهم.

وتقول السلطات إن سيلفرنايل قُتلت، لكنها لم تكشف عن اسمي الضحيتين الأخريين، وهما فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وصبي يبلغ من العمر 17 عاما.

روسيا اليوم
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