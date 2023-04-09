رئيسي والأسد يناقشان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

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ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الأسد، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وقال رئيسي إن “جرائم إسرائيل تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة”.

وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، مشددا على أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية.

وصرح رئيسي بأن النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار وإسرائيل.

من جهته، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن بوادر انهيار إسرائيل أخذت تظهر.

وتحدث الأسد خلال الاتصال الهاتفي عن أربعة عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين، حيث ذكر أن “بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني أخذت تظهر وهذه هي نتيجة المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني”.