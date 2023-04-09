روسيا تعلن استعدادها للاستثمار في قطاعات الصلب والنفط والبتروكيماويات الإيرانية

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أكد المساعد الخاص للرئيس الروسي إيغور ليفيتين، استعداد روسيا للاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية الإيرانية، بما في ذلك الصلب والنفط والبتروكيماويات.

وقدم ليفيتين خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، تقريرا عن آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات التجارية والمصرفية والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين بلاده وإيران، قائلا: “روسيا ومع تأكيدها على تنفيذ الخطط والمشاريع المشتركة بأسرع وقت ممكن، خاصة في مجال الترانزيت، مستعدة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإيرانية المختلفة التي تشمل الصلب والنفط والبتروكيماويات”.

وفي إشارة إلى الزيارات العديدة والمستمرة للمسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين في البلدين، قال ليفيتين: “بالإضافة إلى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، هناك أرضيات مناسبة لعقد اتفاقيات اقتصادية متعددة الأطراف وجذب مشاركة الدول الأخرى في المنطقة في مشاريع اقتصادية مربحة”.

وجرت في الاجتماع مناقشة عملية تنفيذ اتفاقيات البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية، ولا سيما تسريع البدء في تنفيذ ممر “شمال-جنوب”.

يذكر أنه خلال زيارة ليفيتين لإيران قبل عدة أشهر، اتفق البلدان على أن الجزء المتبقي من الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب، وهو الخط السككي “رشت – آستارا” (شمال ايران)، سيتم بناؤه باستثمارات روسية مباشرة.