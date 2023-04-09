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لوكاشينكو: هولاند صار سياسيا بالصدفة

9
APRIL
2023
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في حديث تلفزيوني اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، “صار رجل سياسة بالصدفة”.

وأضاف لوكاشينكو: “لا أريد أن أتحدث عن هذا الشخص على الإطلاق. لقد كان شخصا عشوائيا جاء بشكل عرضي إلى السلطة. وطبعا الشعب الفرنسي سيقوم لاحقا بتقييمه. السياسيون الغربيون كانوا يكذبون دائما، بما في ذلك عندما وقعوا اتفاقيات مينسك، وهم الآن يكذبون وغدا سيواصلون الكذب. أنا أعرف ذلك بنسبة 130%”.

من جانبها قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، إن هولاند قام مع المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بخداع روسيا على مدى 8 سنوات وذلك بالحديث عن التزامهم باتفاقيات مينسك بدلا من إجبار أوكرانيا على السلام.

وأضافت: “ولهذا السبب بالذات، اضطرت روسيا للبدء بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة”.

ويرى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، بقوله إن اتفاقيات مينسك سمحت لكييف ببناء قوة عسكرية، اعترف بنفسه بالذنب بشكل صريح.

في وقت سابق، أعلن هولاند أن اتفاقات مينسك التي أبرمها قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، سمحت لكييف ببناء قوتها العسكرية.

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