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السفير الروسي: تأجيل اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى مايو

9
APRIL
2023
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كشف سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل.

وفي تصريح لـصحيفة “الوطن” السورية بين يفيموف أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعا يوم غد الاثنين جرى تأجيله إلى بداية أيار المقبل، مؤكدا أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.

وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

وأكد يفيموف أن بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي، معبرا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، وأضاف: “المسار طويل، لكننا نتقدم في هذا المسار خطوة خطوة”.

ويأتي تأكيد يفيموف على انعقاد الاجتماع الوزاري في ظل إصرار دمشق، وفق مصادر للصحيفة، على التمسك بضماناتها الخاصة بإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، ووقف دعم التنظيمات المسلحة، والمساعدة في مكافحة الإرهاب والأهم وقف التدخل في شؤونها الداخلية.

واستضافت موسكو الاثنين الماضي اجتماعا رباعيا حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

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