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زاخاروفا: لم يتمكنوا قبل 80 عاما من “تطهير” أوروبا من اليهود يريدون “تطهيرها” الآن من الروس

9
APRIL
2023
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أنباء تحدثت عن احتمال زيارة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى ألمانيا.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة “بيلد أم سونتاغ” الألمانية أن زيلينسكي قد يزور ألمانيا شخصيا في مايو للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وذلك لحضور فعالية في آخن بألمانيا، حيث سيتم منحه جائزة شارلمان.

وقالت زاخاروفا: “أحس بالحنين لذويه. هناك سيتم مجددا التقاط صور دورية جديدة: يكافئ الألمان، النازي الجديد زيلينسكي على اقتتال الأخوة وعلى جهوده لإلغاء كل شيء روسي وتشجيعه هدم تمثايل العسكريين السوفيت الذين هزموا الرايخ الثالث، ومساعيه لتمجيد المتعاونين مع النازية وجهوده المتفانية لتحقيق شعار الزحف نحو الشرق”.

وتابعت زاخاروفا: “لم يتمكنوا قبل 80 عاما من تحقيق خطة Ost، لأن الجنود السوفيت منعوهم في ذلك الوقت من تحقيق ذلك وأوقفوا عمل أفران الغاز النازية”.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أنهم “أجروا الآن تعديلات ووضعوا أهدافا أكثر طموحا. معا أخذوا يبنون أوروبا الجديدة – ليس عبر Judenfrei (التطهير من اليهود) بل عبر Russenfrei (التطهير من الروس). وهذا المفهوم يشمل كل القوميات التي تعيش في روسيا. ولهذا السبب تتدفق الجوائز الدامية على المقاول الرئيسي – وسام النسر الأبيض البولندي، جائزة شارلمان”.

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