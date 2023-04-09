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عشية عيد الفصح.. البابا فرنسيس يدعو للتحلي بالأمل وسط رياح الحرب الباردة

9
APRIL
2023
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دعا البابا فرنسيس خلال ترؤسه قداسا عشية عيد الفصح لإنهاء جميع الحروب مستنكرا "رياح الحرب الباردة" وغيرها من المظالم.

وفي عظته التي ألقاها أمام نحو ثمانية آلاف شخص، تحدث البابا فرنسيس عن المرارة والفزع وخيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون اليوم.

وأضاف: "شعرنا بالعجز والإحباط إزاء قوة الشر، والصراعات التي تمزق العلاقات، ومنطق الحسابات واللامبالاة التي يبدو أنها تحكم المجتمع، وسرطان الفساد، وانتشار الظلم، ورياح الحرب الباردة".

كما دعا البابا إلى إنهاء جميع الحروب.

وغاب البابا فرنسيس (86 عاما) عن حدث أقيم في الهواء الطلق مساء يوم الجمعة بسبب انخفاض درجات الحرارة على نحو غير معتاد في روما.

ونصحه أطباؤه بتوخي الحذر بعد دخوله المستشفى الأسبوع الماضي لإصابته بالتهاب في الشعب الهوائية.

وبدا البابا فرنسيس بحالة جيدة خلال قداس العشية الفصحية.

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