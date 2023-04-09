وذكرت وزارة الدفاع السورية في منشور على حسابها في "فيسبوك": "حوالي الساعة 5:00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضافت الوزارة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأكدت أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن إسرائيل قصفت مجمعا للجيش السوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع مدفعية تستخدمها قوات مسلحة سورية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر"، أن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أهداف إضافية في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة لرادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري".

وأضاف المتحدث: "تأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيّرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا باتجاه إسرائيل".

وحمّل المتحدث "الدولة السورية مسؤولية من يجري داخل أراضيها"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بمحاولات لخرق السيادة الإسرائيلية".