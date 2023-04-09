وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر"، أن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت على أهداف إضافية في سوريا ومن بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة لرادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري".

وأضاف المتحدث: "تأتي هذه الغارات بعد ان استهدفت مسيّرة إسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمت لإطلاق القذائف من داخل سوريا باتجاه إسرائيل".

وحمّل المتحدث "الدولة السورية مسؤولية من يجري داخل أراضيها"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بمحاولات لخرق السيادة الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، إن إسرائيل أطلقت صواريخ على سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم ردا على إطلاق صواريخ على أراض تسيطر عليها إسرائيل، مع استمرار التوتر على طول الحدود الشمالية لإسرائيل في أعقاب تبادل لإطلاق النار عبر الحدود.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الصواريخ الستة التي أُطلقت باتجاه إسرائيل.

وأفاد الجيش بأن ثلاثة صواريخ فقط عبرت إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الجولان، وسقط اثنان منها في أرض مفتوحة واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الثالث.

وجاءت الضربات وسط تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في أعقاب مداهمة إسرائيل للمسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان.

ويوم الخميس، جرى إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية عبر الحدود لمواقع مرتبطة بحركة حماس في لبنان وغزة.