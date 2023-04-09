الشرق الأوسط السعودية: فريق فني سعودي في طهران لبحث آليات إعادة فتح السفارة

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طهران: «الشرق الأوسط»-



وصل الفريقُ الفني السعودي المعنيّ بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات السعودية في إيران إلى العاصمة طهران، وذلك إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك السعودي - الإيراني – الصيني.

ويأتي وصول الفريق الفني السعودي استكمالاً لما اتَّفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في العاصمة الصينية بكين، الخميس الماضي.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، رئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر الوزارة بطهران. وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال، وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

وكان وزير الخارجية السعودي قد أكَّد خلال لقائه عبداللهيان في بكين أهمية متابعة تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويوسع نطاق التعاون، ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.