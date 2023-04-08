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القوات الروسية تسيطر على 90% من باخموت.. وتحييد 500 عسكري أوكراني

8
APRIL
2023
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فاغنر" اخترقت دفاع القوات المسلحة الأوكرانية، الليلة الماضية، لاستكمال معركة السيطرة على باخموت، وبحسب الإعلام المتابع، فإنّ الروس حققوا اختراقاً ناجحاً للطريق السريع T-0504، الذي يؤدي إلى مستوطنتي كراسني و كونستانتينوفكا المجاورتين للمدينة.

أفادت
أفادت الأنباء الواردة من خطوط القتال في أرتيوموفسك (باخموت)، بأنّ الوحدات الروسية، تمكنت من طرد المسلحين الأوكرانيين، من منطقة محصنة قرب "نصب الطائرة"، جنوبي غربي المدينة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة للإعلام الروسي، فإنّ تلك المنطقة كانت تتضمن خطّ دفاع قوي، للقوات الأوكرانية، تمّ بناؤه بين الطرق والمباني السكنية، داخل شارعي تشايكوفسكي وكورسونسكي.

وتشهد المنطقة في الوقت الحالي، عمليات قتالية يقوم بها الجيش الروسي، للقضاء على آخر مجموعات الأوكرانيين في الأحياء الغربية في المدينة، وتراجعت قوات كييف إلى شمالي القناة المائية، حيث توجد معاقل محصنة مشابهة، بعد أن فقدت مواقعها عند نصب الطائرة.

كما بدأت القوات الأوكرانية في احتلال خط دفاعي خارج المدينة، ووردت أنباء بأنّها باشرت بالتراجع والانسحاب من مواقعها قرب محطة القطارات ومحطة "باخموت-2".
ومع ذلك، لا يوجد انسحاب منسق لقوات كييف حتى الآن، لكنّها تعيد تجميع صفوفها باتجاه الغرب، بالقرب من صوامع الحبوب والكراجات، وبالقرب من شارع ميتالورغوف، وكذلك في منطقة الأبنية الشاهقة في شارع بوليفايا، بجانب معهد الطب المتوسط.

ووفقاً للتقديرات الأولية، تسيطر القوات الأوكرانية على حوالي 10 إلى 12% من أراضي أرتيوموفسك، إلى الغرب من السكك الحديدية، حيث تعاني القوات الأوكرانية من صعوبات شديدة في مجال الإمداد والتموين في هذه المناطق.

وكانت وحدات من "فاغنر" قد اخترقت دفاع القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية، لاستكمال معركة السيطرة على المدينة، وبحسب الإعلام المتابع، فإنّ الروس حققوا اختراقاً ناجحاً للطريق السريع T-0504، الذي يؤدي إلى مستوطنتي كراسني و كونستانتينوفكا المجاورتين.

كما أكدت مصادر أوكرانية تقدم "فاغنر" إلى الطريق الذي يمتد من "تشاسوف يار" عبر "كراسني".

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