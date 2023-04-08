رئيسة تايوان ترى أن الجزيرة تواجه “توسعاً استبدادياً” للصين

رأت رئيسة تايوان تساي إينغ وين أن الجزيرة تواجه “توسعا استبداديا مستمرا” ، بعد أن أعلنت الصين تدريبات عسكرية لثلاثة أيام.

ولفتت تساي إلى أننا واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة، مؤكدة أن تايوان ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديموقراطية.

وكان الجيش الصيني بدأ السبت تدريبات عسكرية في مضيق تايوان وسط توتر مع الجزيرة بعد اجتماع في الولايات المتحدة لرئيسها تساي إينغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي.